Son dakika... Bahçeli 154 kişilik listeyi gösterdi! 'Bu dosya elimizde'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Joe Biden’ın ABD’deki başkanlık seçiminden çekilmesinin bölgesel ve küresel etkileri olacağını söyledi. Bahçeli ayrıca gündemde yer alan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili de konuştu. MHP lideri, "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. MHP de üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

Toplantının sonunda elindeki 154 kişilik dosyayı gösteren Bahçeli, "Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli 154 kişiyle 'hukuki zeminde hesaplaşacaklarını' dile getirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir. Muhalefetin umut bağladığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesi etkileri olacak bir gelişmedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidarını devirme planları yapanların kendileri tasfiye olmaktadır.

Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bağlantı noktaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla hiçbir terör örgütü nefes alamayacaktır.

Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri dikkatle takip ettiğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP Genel Başkanı’nın ‘Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz’ açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.

Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, yatırım ve cari fazla hedefleri iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi sevindirici bir gelişmedir.

Emekliler sosyal ve insani seviyeye kavuşacaktır. Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. CHP başkanının her çiftçiye bedava traktör vaadi ile altın sözü tam aldatma ve bir siyasetçinin kuyruklu yalanı olarak hafızalarda yerini korumaktadır.

Dar ve orta gelirli vatandaşlara destek verilmesi sosyal devlet anlayışının gereğidir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktadır. Gündemi değiştirme hevesleri kursaklarında kalmaktadır. Kimliksiz ve köşesiz partinin kozmik odası işgale uğramış, karar bünyesi komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin aklanma uğraşları stratejik olarak karşımıza çıkmakta. Rotasını kaybeden CHP'nin yumuşama çağrıları baldıran zehrinden başka şey değildir. Mustafa Akıncı ziyareti akıl tutulması kadar kutlamalara gölge düşürmüştür. CHP, egemenlik çıkarlarımızda çarpıklık içindedir.

"Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır"

Kıbrıs sadece üzerinde hayat sürülen ada değil Türk milletinin var oluş anıtıdır. Kıbrıs bölgenin kilit taşıdır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs'ta barış tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almakta. Girit'te ne yapıldı ise Kıbrıs'ta da aynısı planlandı. 50 yıl önceki Türkiye müdahalesi olmasa Gazze'deki felaketlerin aynısı ile karşılaşılırdı.

Bahçeli'den Despina Vandi tepkisi

Yunan savunma bakanının ifadeleri kabalık, küstahlık olarak değerlendirilmelidir. 20 Temmuz barış harekatı soykırım teşebbüslerini sonlandırmıştır. Türk düşmanları huzursuzdur ve uykuları kaçmıştır. Bir Yunan şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posterine saygısızlığı sabrımızı zorlayan ahlaksızlığa başka bir örnektir. Kronikleşen Kıbrıs sorunu çözümden ürkenlerin eseridir. Her seferinde çözüme yanaşmayan Rum tarafı olmuştur.

Kıbrıs davasının arkasındayız. Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır. günü ve saati geldiğinde Kıbrıs Türk devleti tanınacaktır. Başka alternatif kalmamıştır. Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demektir. Kıbrıs'ın refahı bölgenin yükselişi demektir. İki devletimiz olsa da milletimiz tektir. Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik merkezi haline getirme çabaları istikrarsızlık ortamını tırmandırmaktan başka bir şey değildir."

Bahçeli basının toplantısının ardından da soruları yanıtladı. Sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili soruya yanıt veren Bahçeli, “Türk milleti hayvanları sever. Köpekleri dost kabul eder. O sebepten köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında olur. MHP gerekeni yapacaktır” dedi.

154 kişilik liste: Bahçeli dosyayı gösterdi

Bahçeli ayrıca, elindeki dosyayı göstererek “Bazı çevreler MHP’ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.