Son dakika! Bahçeli hastaneye mi kaldırıldı? MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son dakika gelişmesi... MHP Kaynaklarından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı iddiasına ilişkin bir açıklama geldi. Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu, rutin kontroller için hastaneyi ziyaret ettiği açıklandı.
TBMM'de grup toplantısını erteleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rutin sağlık kontrollü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu hafta TBMM'de grup toplantısında konuşma yapmaması nedeniyle tüm dikkatleri üstüne toplamıştı. MHP lideri Bahçeli'nin rutin sağlık kontrolleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığı söylendi.
Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
MHP kaynakları, Bahçeli’nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyledi.
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin Özel Kalem Müdürü Sayın Murat Çeliker’den bilgilendirme mesajı. pic.twitter.com/kBybjXRHct— MHP (@MHP_Bilgi) February 5, 2025