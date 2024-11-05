Son Dakika: Bahçeli, tartışma yaratan 'Öcalan' çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

MHP lideri Devlet Bahçeli, iki hafta önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcanlan'a seslenerek “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” demiş hatta Öcalan'a umut hakkı yolunun açılmasını istemişti. Büyük tartışmalara neden olan bu çağrıdan bir gün sonra da PKK'lı teröristlerce TUSAŞ'a saldırı düzenlenmişti.

MHP lideri bugün, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Öcanlan'a yönelik çağrısını yineledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz MHP'yiz, biz cumhur ile Cumhuriyet'i buluşturan, merkez ile çevreyi kavuşturan Cumhur İttifakı'yız. Hepimiz Türk milletiyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrılmaz kardeşlikten kopmayız.

Kimseyi ayrıştırmıyoruz

Hiç kimseyi ayırmıyor, ayrıştırmıyor, öteki görmüyorum. Anasının dili ne olursa olsun kimseyi ayrıştırmıyoruz.

Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asimilasyoncu olmamıştır. Saygı duyulmuştur. Milli beraberlik ve kardeşlik mirasını yağmalamak için kuyruğa girenlere göz yummak akıl kârı mıdır? Tarihin akış istikametinin tersine kürek çekenler nereye faaliyet gösteriyor.

İçimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çiban başlarını nasıl yoksayalım? Milleti ayırmaya çalışanlara sesimiz çıkmasın mı? Türkiye yüzyılında terörün kökü kazanacaktır.

Öcalan'a Meclis çağrısı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK’nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu’na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarcıyım.

Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın.

Dünya politikasındaki esasların görülebilen güç odaklarına, imkan ve yeteneklerine göre belirlenmelidir. Coğrafya tehditlerin son aşamasıdır. Türkiyemiz, küresel güçlerin politik amaçlarının güzergahı, yol kavşağı bazen hedefi bazen de hareket noktası üzerindedir.

Devletin bekası, milletin ve vatanın ferahı için dürüst, cesur ve kucaklayıcı hamlelere ihtiyaç vardır. Bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Yeni oyuncuların, değişen dengelerin, yükselen güçlerin kaos üreten bölgesel ve küresel denklemin orta yerinde Türkiye'yi orta yerinde fırtınalardan muhafaza etmek boynumuzun borcudur.

Siyasette uzlaşmak ortak yararımızadır. Teröre tolerans sıfırdır. Kürtler başka, terör örgütü başkasıdır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayettir. Kürtler kardeşimizdir. Terör örgütü ise Türkiye düşmanlarının taşeronudur.

DEM Parti kararını derhal netleştirmeli

DEM Parti'de kararını derhal netleştirmeli, silahla siyaset arasındaki gelgitli tutumundan uzaklaşmalı.

Terör örgütü 85 milyon Türk vatandaşının düşmanıdır. Öcalan İmralı'da yatıyor, fakat DEM Parti'de 57 Öcalan gölgesinin Meclis'te olduğunu niye görmüyorsunuz. İmralı Türkiye'de değil mi? Teröristbaşının DEM Parti grubuna gelmesine karşı çıkıyorlar da İmralı'da kalmasına niye itiraz etmiyorlar. Türkiye'de kürt soru yoktur.

Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi için Sayın Recep Tayyip Erdoğan bize göre tek seçenektir.

Kayyum atamaları

Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. Belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemelidir.

Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'ya DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür.