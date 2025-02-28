SON DAKİKA: Bahçeli'den İmralı çağrısı sonrası ilk açıklama! 'Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Ramazan ayının başlaması nedeniyle açıklama yayınladı.

MHP lideri mesajında, Ramazan ayının 'dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nuru' olduğunu, 'günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsiminin' geldiğini kaydetti.

Bahçeli, "Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk milletine mesaj

MHP lideri, 'sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edilecek dua ve ibadetlerle oruçların hakkının verileceğine yürekten inandığını' dile getirdi.

Bahçeli, şunları kaydetti: "Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum. Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."