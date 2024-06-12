Son dakika... Bahçeli'nin yüzük paylaşımı gündemde: MHP'den ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün, grup toplantısının ardından Instagram’daki hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. MHP lideri, sosyal medya hesabında turkuaz renkli bir taşın yer aldığı üzerinde “Allah bana yeter” yazılı yüzüğünü paylaştı. Bahçeli'nin yüzük paylaşımı ve söz konusu fotoğrafta yer alan dosya gündem oldu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin paylaştığı yüzük ve dosya detaylı fotoğrafı MHP'li Semih Yalçın'a sordu. Yalçın özetle şunları kaydetti:

"Ortada bir şey yoksa Sayın Bahçeli iki kritik görüşmenin olduğu bir günde neden böyle bir fotoğraf paylaştı?” deyince de “Genel Başkan’ın buna benzer örnekleri geçmişte de var, açın bakın. La Galibe İllallah dedi mesela birçok kereler. Keza Allah büyüktür cümlesini de sık kullandı.

Sayın Genel Başkan'ın özellikle meraklı olduğu üç şey vardır. Eski araba, yüzük ve rozet. Bunların koleksiyonunu yapar. Hatta yüzüklerin çoğunu kendi çizer, tasarlar, yaptırır. Bunları zaman zaman paylaşmayı da sever. Bu da öyle bir yüzük olsa gerek.

Hayır, hiç alakası yok Nagehan, o arkadaşların üzerinde çalıştığı bir dosya. Bakın bizim Sinan Ateş davasından hiç çekincemiz yok, bunu Sayın Genel Başkan devamlı dile getiriyor, dün de söyledi. Hatta biz dava başlayınca TV'lerde serbest atış konuşan gazetecileri mahkemeye davet edeceğiz, ne biliyorsanız anlatın diyeceğiz."

Sinan Ateş davası açıklaması

MHP'li Semih Yalçın ayrıca, Sinan Ateş cinayeti davası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti liderleri ile görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, bazı gazetecilerin MHP'yi kasıtlı olarak hedef aldığını belirterek, "Bütün solcu gazeteciler, önce bir menfur cinayeti bahane ederek, sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabasına girmişlerdir. MHP ile alakası bulunmayan bir cinayet davasına TV ve gazete yorumlarında ısrarla yer verilmesine sözde gerekçe olarak toplumsal vicdanın kanaması gösterilmiştir. Hatta söz konusu cinayet davasının iddianamesinde MHP'lilerin ismi bulunduğu için bizim telaşa kapıldığımız vehmedilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, muhalefet partileriyle temas kurması ise Cumhur İttifakı'nın bozulacağı ve partimizin saf dışı kalacağının işareti olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Hatta bazı aklıevvel gazeteciler artık MHP'nin siyaset ikliminde yalnız başına kaldığını öne sürmüştür. Tekraren altını çizmek gerekir ki Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yle zaman zaman görüşüp istişare ettiği gibi istediği siyasetçi ve kişiyle görüşebilir. Bu görüşme ve temaslardan olmadık anlamlar çıkarmak; öküz altında buzağı aramak, kırılmayacak dala karga tünemesini beklemektir" dedi.

Sinan Ateş cinayeti davasının iddianamesinde hiçbir MHP görevlisinin adının geçmediğini aktaran Yalçın, "Hal böyleyken dava solcu basın tarafından MHP'yi töhmet altında bırakmak, partimize zarar vermek, aleyhimizde algı oluşturmak için kullanılmaktadır. Cinayetin aydınlanması için seferber olanlar, konu PKK'nın cinayetlerine gelince sessiz kalmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.