SON DAKİKA: Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanlığı, Van'da Bahçesaray Belediyesi Başkanı Ayvaz Hazır’ın 'PKK davası'nda hüküm giymesinin ardından görevden alındığını açıkladı. Bakanlık, Hazır’ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun'un kayyum olarak atandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, bugün yazılı açıklama yayınlayarak DEM Partili Bahçesaray Belediyesi Başkanı Ayvaz Hazır’a 'PKK'ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten üç yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiğini anımsattı.
Açıklamada Ayvaz Hazır hakkında 'örgüt propagandası' suçundan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Açıklamaya göre Ayvaz Hazır, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldı.
Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun valilik tarafından 'Bahçesaray Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirildi.