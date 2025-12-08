Son dakika: Murat Sancak tutuklandı mı? Mert Hakan Yandaş tutuklandı mı? Bahis soruşturmasında kimler tutuklandı? Metehan Baltacı tutuklandı mı?

Futbol dünyasında 'bahis' iddiasına yönelik soruşturmada aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya'nın da bulunduğu 29 şüpheli savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle, aralarında Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 10 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.