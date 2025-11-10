Son dakika: Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil 8 kişi tutuklandı
Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil 8 kişi tutuklandı. 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyonda yakalanan ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 19 şüpheliden 10'unun işlemleri tamamlandı.
İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı dahil 8 kişi tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.