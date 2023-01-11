Son Dakika: Bakan Bekir Bozdağ'dan 'Sinan Ateş' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, Ankara'da öldürülmesine ilişkin soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Meselenin bütün boyutlarıyla ele alındığını söyleyen Bakan Bekir Bozdağ, "Tetiği çeken kişi aranıyor yurt dışına çıktığı bilgisi yok. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor" dedi.

Bozdağ, 28 Şubat davası hükümlüleri için de "Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında 'kocama hali'ne ilişkin raporlar Adli Tıp'tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor" açıklamasını yaptı.