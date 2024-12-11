Son Dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara’da kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Zirvede, Suriye’de 54 yıllık Esad rejiminin sona ermesiyle oluşan yeni yönetim yapısı ve Orta Doğu’daki son gelişmelerin konuşulması bekleniyor.

Suriye’de yeni dönem ve Türkiye’nin rolü

Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken arasındaki görüşmede, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, terörle mücadele ve mültecilerin güvenli dönüşü konularında Türkiye’nin stratejik yaklaşımının da konuşulacağı tahmin ediliyor.

Orta Doğu’da istikrar arayışı

Ankara’da yapılacak görüşmenin diğer önemli başlığı ise Orta Doğu’daki gelişmeler olacak. Filistin-İsrail meselesi, İran’ın bölgedeki etkisi ve Irak’taki siyasi süreçler de gündemde olacağı tahmin ediliyor.