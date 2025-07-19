  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Son dakika! Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile yaptığı görüşmede, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika! Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Suriye'deki çatışmayı görüştü. Fidan yaptığı görüşmede, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti. Fidan ayrıca, terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA