Son dakika! Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Suriye'deki çatışmayı görüştü. Fidan yaptığı görüşmede, Suriye’deki çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması gerektiğini kaydetti. Fidan ayrıca, terör örgütlerinin Suriye'nin güneyindeki durumdan istifade etmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.