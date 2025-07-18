Son dakika: Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, gelişmeleri yakından takip ettiğimizi belirterek, bir an önce sükunetin sağlanmasını arzu ettiğini ve bu yönde katkı vermeye hazır olduğunu kaydetti. Ayrıca Fidan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan desteğini vurguladı.

İsrail’in olaylara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakan Fidan, Netanyahu hükümetinin bölgesel istikrara ve Suriye halkının geleceğine tehdit oluşturan eylemlere son vermesi gerektiğini belirtti.