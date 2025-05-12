Son dakika: Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararıyla ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında Ankara’da bir araya geldi. Bakanlar, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sabah saatlerinde terör örgütü PKK, örgütün feshedildiğini ve silah bırakacaklarını açıklarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu karara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Bugün haberlere de yansıdığı gibi PKK'nın almış olduğunu karar bence tarihi ve önemli bir karar. Kalıcı barışın bölgemize hakim olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz.

-Kararın samimi bir şekilde uygulanması ve hayata geçirilmesi halinde geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı olacağını düşünüyorum.

-Bu konuda Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir iradesi olmuştu. Örgütün bu konuda da şu anda olumlu bir cevabı var.

-Bu milletim adına da, bölgemiz adına da, ait olduğumuz medeniyet adına da fevkalade önemli bir adım. İnşallah devamı gelecektir.

-Pratikte yapılması gereken çok şey var, çok fazla detaylı konu var. Ama bugün bu genel olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Bugün öğleden sonra kabinemiz var. Orada Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacağız. Eminim bu konu gündeme gelecektir ve Cumhurbaşkanımız da bu konuyla ilgili nihai değerlendirmelerini milletimizle paylaşacaktır.