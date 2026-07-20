Son dakika: Bakan Gürlek açıkladı: Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 50 kişiye gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda aralarında kamu görevlileri, polisler ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kamu görevlilerinden bilgi alındığı tespit edildi

Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Yapılan incelemelerde, suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurarak suç ve aranma kayıtları, yakalama kararları, kırmızı bülten bilgileri, araç sorgulamaları ve gümrük geçişlerine ilişkin verileri temin ettiklerinin değerlendirildiği belirtildi.

Şüpheliler arasında polis ve gümrük görevlileri de var

Soruşturma kapsamında 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt kâtibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru ve 2 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonlar İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Devletin imkânlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir.

Bu vesile ile bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyon sürecinde etkin ve koordineli şekilde büyük bir özveri ile görev yapan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve kahraman Türk polis teşkilatı mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Bu mücadelenin temel amacı; milletimizin huzurunu korumak, kamu düzenini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın devlete, adalete ve hukuka olan güvenini daha da artırmaktır. Türkiye Yüzyılı'nda hukuk devletinin gücünü, suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceğiz."