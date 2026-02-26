Son dakika: Bakan Gürlek duyurdu! Bahis ve şike için özel ekip kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında yargı reformundan sosyal medya düzenlemelerine, terörle mücadeleden yasa dışı bahise kadar pek çok kritik başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, öncelikli hedeflerinin uzun süren yargılamaları bitirmek ve adalette icraat dönemini başlatmak olduğunu vurguladı.

Göreve başlamasının üzerinden geçen ilk iki haftayı anlatan Gürlek, zamanın çok hızlı geçtiğini belirterek "Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum" dedi.

Kadroda değişiklik mesajı

Bakanlık bünyesindeki kadro değişikliklerine ilişkin soruları yanıtlayan Gürlek, göreve başlamasının ardından bakan yardımcılarında değişim yaşandığını hatırlatarak yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceğini belirtti. "Olabilir. Değişiklikler elbette olabilir önemli olan uyumlu bir çalışma arkadaşı ekibi kurmak" ifadelerini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) ise yeni bir değişiklik planlanmadığını kaydeden Gürlek, "Üyeler belirlendi, tekrar bir değişiklik olmaz" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı 60 sayfalık "Terörsüz Türkiye" raporunun 47 oyla kabul edildiğini hatırlatan Gürlek, yasal düzenlemelere ilişkin mesajlar verdi.

Sürecin olumlu ilerlediğini belirten Bakan, "Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım" dedi.

"Raporda umut hakkına ilişkin bir ifade yok"

İnfaz ve terörle mücadele mevzuatında düzenleme yapılabileceğini ifade eden Gürlek, "Kişiye özel düzenleme olmaz" açıklamasında bulundu. Ayrıca süreç raporunda umut hakkına ilişkin bir ifade yer almadığını belirtti.

Yasa dışı bahisle mücadele

Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bu alanın toplum açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu vurgulayan Bakan, "Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Futbolun temiz olması lazım"

Futbolda yürütülen soruşturmalara değinen Gürlek, "Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianamaleri kabul etti, yargılama başlıyor" dedi.

Şike ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yeni bir yapılanma planladıklarını belirten Gürlek, "Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum. Yasa dışı bahis, şike ile ilgili tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu operasyonları sürecek

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de konuşan Gürlek, "İstanbul'da dört tane kokain ana dağıtıcısının iki tanesi yakaladık İspanya'da yakalanan 10 ton gemi vardı Türkiye'de operasyon yaptık. Dünyada Türkiye'ye uyuşturucu getiren bütün kartelleri biliyoruz. Dosyaların hepsi delilliydi" dedi.

Operasyonların devam edeceğini vurgulayan Gürlek, "Uyuşturucu operasyonlarının devamı gelecektir. İstanbul'da parti yapanları teşvik edenleri aldık. Birkaç otele mekanlara operasyon yaptık. Sonuna kadar gideceğiz bu bataklığı kurutmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Çeteler çocukları kullanıyor"

Suça sürüklenen çocuk kavramının yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden Gürlek, çocukların suça yönelmesinin önlenmesi için çalışma başlatıldığını belirtti. "Bir çocuk neden suça bulaşır neden şiddete meyil eder? Arkadaşlarımıza dünyadaki örnekleriyle ilgili talimat verdim. Çocukların suça bulaşmadan bunların önlenmesi lazım. Suç örgütleri çocukları kullanıyor. Çocuk cezanın tamamını yatacak. Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım, cezaları artıracağız" dedi.

Sosyal medyada yeni düzenleme mesajı

Çocukların korunmasına yönelik sosyal medya düzenlemesine de değinen Gürlek, "Sosyal medyada genel ahlakı bozan çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Genel ahlakı bozan sosyal medyada yayınlar yapan sapkın akımlara teşvik edenlerle de mücadele edeceğiz. Bunları 12. Yargı Paketi'nde getirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarına ilişkin sorumluluk vurgusu yapan Gürlek, "Sosyal medya kesinlikle özgürlük alanı değil kuralları olması lazım" dedi. Anonim hesaplara yönelik düzenleme planladıklarını belirterek, "Sosyal medyada anonim hesaplar var. Sahte hesap açılmaması lazım. 15 yaşını tamamlamış kişiler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışma yapıyor. Bir kişi hesap açıyorsa bunun sorumluluğunu taşımalı. Anonim olarak kullanılan hesaplara süre vereceğiz. Örneğin 4 ay içerisinde ya gerçek hesaba geç ya da senin hesabın kapatılacak diyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Alo adalet" hattı

Yargıda "Alo Adalet" hattının uygulamaya konulacağını söyleyen Gürlek, "Vatandaş adli anlamda kendisine bir muhatap bulacak, davası neden uzamış bir geri dönüş alacak. Kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.