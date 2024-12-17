Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı: 2025 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Işıkhan, TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) göre; Türkiye’de 6,6 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu da çalışanların yüzde 40’ına tekabül ediyor. Yani 10 kişiden 4’ü asgari ücretle çalışıyor.

Ocak 2025'te yürürlüğe girecek ve ilk olarak Şubat 2025'te hesaplara geçecek 2025 asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçeleştirdi.

Asgari ücret için denge vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliyet akanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, ücret artışlarında denge arayışına pek çok kez vurgu yaptı.

Bu nedenle asgari ücret zammının 2024 yıl sonu ile 2025 yıl sonu enflasyon hedefleri arasında bir noktada olması muhtemel.

Hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 33 ile yüzde 35 dolaylarında olacak.

2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Böylece asgari ücret 2025’te yüzde 35’lik zamla 22 bin 952 TL'ye ulaşabilir.

Muhtemel senaryolar çerçevesinde oran oran asgari ücret zammı ve 2025'te asgari ücretin ulaşacağı seviye şu şekilde:

* Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

* Yüzde 33: 22 bin 613 lira

* Yüzde 34: 22 bin 783

* Yüzde 35: 22 bin 952 lira

* Yüzde 36: 23 bin 122 lira

* Yüzde 37: 23 bin 292 lira

* Yüzde 38: 23 bin 462 lira

* Yüzde 39: 23 bin 632 lira

* Yüzde 40: 23 bin 802 lira