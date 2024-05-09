Son dakika: Bakan Koca açıkladı... Hastane randevu sistemi değişti: Tarih verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHRS'deki değişiklikle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, hastanedeki randevu sisteminin değiştiğini açıkladı. Yeni sistemin adını "onaylı randevu sistemi" olarak duyuran Koca, hastane randevusunun bir gece önce onaylanmasını gerektiren "Onaylı Randevu Sistemi'ne" 13 Mayıs Pazartesi günü başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sağlıkta yakın dönemde beyaz reform ile hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Beyaz kod uygulaması yanı sıra gri kod uygulaması da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyondan 14'e inmiştir. Gri kod uygulanan bölgelerde ise bu düşüş ilave olarak yüzde 50'den fazladır. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve pilot uygulamaları başlattık. Kronik hastaların takibi, rapor, reçete yenileme için de bu uygulama sayesinde çevrim içi hizmet sunmayı planlıyoruz. Kısa adı Yaşam olan sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizi hayata geçirdik, uygulamaya 80 yaş üzeri vatandaşlarımızdan başladık, yaş sınırını aşağı indirerek uygulamayı yaygın hale getireceğiz.

Hedefimiz ihtiyacımız olan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesidir. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak. Nadir hastalıklar için hücre ve gen tedavi hastanesini kuruyoruz.

Hastanelerde randevu sistemi değişiyor: Onaylı Randevu Sistemi nedir?

"Randevu sorununun bir nedeni de budur. Başarı beraberinde bir sorun da getirmiştir. Sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir gelişmeyi konuşmamın bu noktasında sizlerle paylaşmak isterim. Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir alt yapı kurduk. MHRS, telefon ve internet erişiminin olduğu her yerde yepyeni bir özellik kazanmış, modifiye olmuş durumda.

Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı randevu dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var. 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır.

Onaylı randevu sistemi hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece randevu sadakatsizliği sebebiyle şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda sistemden randevu alamayıp talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik talep bırakan hastalarda olacak.

Onaylı randevu sistemi sayesinde öngörümüze göre bir çok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Bu yeni sistemden beklenen sonucu alacağımıza inanıyoruz. Taleplerin etkin şekilde karşılanabilmesi için ise Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim."