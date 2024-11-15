Son Dakika: Bakan Tunç'tan ABB ve İBB konser soruşturmasında CHP'nin yargı eleştirilerine sert tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de yaptığı konuşmada 9. Yargı Paketi kapsamında sosyal medyada artan hakaret suçlarına yönelik caydırıcı önlemler alınacağını duyurdu. Bakan Tunç, "Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) başlatılan konser soruşturmaları ile ilgili de konuşan Tunç, denetim sürecinin yargı bağımsızlığına uygun bir şekilde sürdüğünü belirtti. "Hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı denetimlerine tabiler. Denetimden çekinmeye gerek yok. Eğer bir eksiklik yoksa telaşa düşmeye gerek yok" dedi.

Bakan Tunç, yargıya yönelik yapılan eleştirileri eleştirerek, "Haddi aşmamak gerekir 'Yargı tacizi' ne demek? Yargı kimseden talimat almaz. Hiçbir talimatı da dikkate almaz. Soruşturmaları Yargı tacizi olarak değerlendirmek şuursuzca bir harekettir. Yargı ile cümleler sarf ederken çok dikkatli olmak lazım. Bu tarz tepkiler gösterirseniz 'gizlediğiniz bir şey mi var?' der kamuoyu. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir" şeklinde konuştu.