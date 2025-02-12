SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan CHP kurultayı açıklaması! 'Delegelere yönelik iddialar soruşturuluyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" demesinin ardından yeni bir tartışma başladı.

4-5 Kasım 2023'te tarihlerindeki CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel selefi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da geçen günlerde 'şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

İddialar ne?

NTV'ye açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurultay sonrası CHP'lilerin bazı iddialar ortaya attığını, başvurunun Bursa'dan Ankara'ya gönderildiğini, ocak ayında soruşturma başlatıldığını ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası gündeme geldiğini ifade etti.

Bakan Tunç, birçok kişinin 'delegelerin maddi menfaat karşılığı oylarının alındığı' iddiasını dile getirdiğini belirterek "Bunun suç teşkil edeceğini gösteren mevzuat var. Partililer tarafından iddialar ortaya atılınca savcılığın bunu değerlendirmesi gerekir. Soruşturmada somut delil elde edilirse soruşturma devam eder" dedi.

'İptal için ayrı yargılama gerekir'

Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: "Kılıçdaroğlu'nun avukatı da gerekli açıklamayı yaptı. Şaibe iddialarına karşı cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Kongredeki şaibe iddialarını dile getirerek araştırma yapılması, yönetimin susmasının sorun teşkil edeceğini söylüyor. Kamuoyunun malumu; CHP'nin kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamen kendilerinin ortaya çıkardığı iddiaları. Bu iddiaların ortaya çıkarılması için başlatılan bir soruşturma bu.

'İfade vermek istiyorum' diyenler var, sosyal medyada iddialarda bulunan, araç plakalarına varana kadar, nereden ne alındığına kadar iddialar var. Varsa somut delil savcılık soruşturmayı derinleştirebilir. Siyasi partiler kanununda hile karıştıranlar için ceza getiriyor. Somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresiyle ilgili süreç bunun iptal gerektirdiğine dair ayrı bir yargılama gerektirir."