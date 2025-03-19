Son dakika: Bakan Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı kararına ilişkin ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" gibi iddialarla gözaltına alındı.

Gözaltı kararına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da ilk açıklama geldi. Tunç, açıklamasında sürecin titizlik ve hassasiyetle değerlendirildiğini, belirterek "Soruşturmayı darbe gibi ifadelerle nitelendirmek yanlıştır. Yargının başlattığı soruşturma ve davaları sayın cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirmek hadsizliktir." dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Rüşvet, irtikat, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolancırılık işledikleri iddiası bulunmaktadır. Her iki soruşturma kapsamında toplam 106 gözaltı kararı bulunmaktadır. Soruşturma dosyalarında MASAK raporları, tanık beyanları ve diğer deliller bulunmaktadır. Süreç titizlik ve hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Kanunlar karşısında herkes eşittir

-Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasamızın 9. maddesi açıktır: Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Kanunlar karşısında herkes eşittir; hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Mahkemeler bağımsızdır; hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremez.

Soruşturmayı darbe gibi ifadelerle nitelendirmek yanlıştır

-Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosya içeriğine, iddia ve delillere vakıf olmadan değerlendirme yapmak doğru değildir. Soruşturmayı darbe gibi ifadelerle nitelendirmek yanlıştır. Sokağa çağırmak, kamuoyunu yanıltmaya çalışmak yanlıştır. Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır.

-Yargının başlattığı soruşturma ve davaları sayın cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirmek hadsizliktir.

Soruşturma gizliliği kalktığında tüm gerçek öğrenilecek

-Ülkemizde kuvvetler ayrılığı esastır. Yargı kimseden emir ya da talimat almaz. Adaletin tecellisi için yürüyen soruşturmaları etkilemeye yönelik davranışlarda bulunmak yerine sağduyu ile yaklaşmak gereklidir. Soruşturma aşamasında iddialar, savunma ve deliller değerlendirilecek ve soruşturmanın gizliliği ortadan kalktığında tüm gerçeği kamuoyu tüm şeffalığı ile öğrenecektir.

Türk yargısına güvenmek gerekmektedir

-Bu çerçevede Türk yargısına güvenmek gerekmektedir. Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için süreci sükunet ile takip etmek hepimizin ortak sorumluluğur. Kimlerin hangi iddialara muhatap olduğu savunmalarının neler olduğu iddialara ilişkin değerlendirmelerin neler olduğu yapılacak soruşturmaların ardından ortaya çıkacak hususlardır.