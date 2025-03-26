Son dakika: Bakan Tunç'tan gözaltındaki gazetecilere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı'ya ziyaret için başvuruda bulunduğunu söyleyen Tunç, başvurunun da değerlendirildiğini açıkladı.

Tunç, son günlerde basın mensuplarına yönelik soruşturmalara ve sosyal medyada yükselen boykot çağrılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

'Gazetecilerin tutuklanmasını kimse istemez'

Gazetecilerin tutuklanmasını kimsenin arzu etmediğini belirten Bakan Tunç, "Ancak gazeteciyim diyerek şiddet eylemlerine katılan ve provokasyon girişimlerinde bulunan kişiler varsa bunlar da yasal süreçle karşı karşıya kalır" dedi.

Bakan Tunç, son protesto gösterilerinde de güvenlik güçlerinin taşkınlık yapanlara yönelik önlem aldığını, yine gösteri ve yürüyüş yasaklarını ihlal eden bazı kişilerin de gözaltına alındığını hatırlattı.

'Gazetecilerin olaylara karışıp karışmadığı araştırılacak'

Adliyeye sevk edilen kişi sayısı ile gözaltına alınanlar arasında fark olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Dosya durumuna göre karar veriliyor." dedi, gazeteci olaylara karışıp karışmadığının detaylı şekilde araştırılacağını ifade etti.

Boykot çağrılarına tepki

Bakan Tunç, CHP Başkanı Özgür Özel tarafından dile getirilen boykot çağrılarına da tepki gösterdi.

"Çok yanlış bir politika. Bu ülkenin şirketleri ile ilgili isimlerin tek tek sayılması boykota davet edilmeleri doğru değil. Bunlar yanlış şeyler, bunlardan vazgeçilmeli" diyen Tunç, provokatif çağrılardan da uzak durulması gerektiğini vurguladı.

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