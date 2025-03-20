Son dakika: Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 şirkete el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, Antalya’da C.F.’nin elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda 45 şüphelinin yakalandığını, operasyonlar sonucu yaklaşık 15 milyar TL değerindeki taşınmaza el konulduğunu açıkladı.

Bu taşınmazlar arasında 250 odalı beş yıldızlı bir otel, OSB'de üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 adet apartman, 2 adet büyük et entegre tesisi, 29 adet villa, 6 adet iş yeri, 71 adet arsa/tarla, 76 adet araç ile 4 adet şirket bulunuyor.

El konulan 4 şirkete kayyum atandı

Bakan Yerlikaya el konulan 4 ayrı şirkete de kayyum atandığını ve adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerliakaya Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan suç örgütü üyesi şüphelilerin; tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıklarını, çekleri ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettiklerini bildirdi.

Şüphelilerin ayrıca mağdurların şikâyetçi olmalarını engelledikleri ve teminat olarak aldıkları çekleri de faktoring şirketlerden nakit paraya çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda komisyon aldıkları iddia edildi.

Suç örgütü üyelerinin, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alındığı belirtilirken operasyonda ele geçirilen çok sayıda çek/senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve belleğe de el konuldu.