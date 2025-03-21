Son dakika! Bakan Yerlikaya açıkladı: 97 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu geceki (21 Mart) gösterilerde 97 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan protestolarda bu gece (21 Mart) 97 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından polislere sabır dileyerek şu paylaşımı yaptı:
Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek!
Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak!
Bu geceki gösterilerde;
-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı.
Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar.