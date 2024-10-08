Son dakika: Bakan Yerlikaya açıkladı: C31K isimli grubun 2 yöneticisi yakalandı

Sosyal medya platformu Discord, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik ile gündeme gelmişti! Semih Çelik adl caninin 'incel' adı verilen bir grupla yazıştığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'de de yasaklanması gündemde olan Discord'a, Rusya'da erişim yasağı geldi.

Rusya Discord'u yasakladı

Roskomanadzor, yasal gereklilikleri ihlal ettiği gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması Discord'un Rusya'da engellendiğini resmen duyurdu. Discord, Rusya'da engellenen ilk Batılı sosyal platform oldu.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Discord mesajlaşma programına erişim söz konusu programın terörist ve aşırılık yanlısı amaçlarla kullanılması, vatandaşların bu amaçlar için işe alınması, uyuşturucu satışı, yasadışı bilgilerin servis edilmesi sebepleriyle bağlantılı olarak bu amaçlarla kullanılmasını önlemek için yerine getirilmesi gereken Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle kısıtlanmıştır."

İstismar iddialarıyla yasaklanması gündemde

'Sur kasabı'na destek veren sapkınların, özellikle kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları yönündeki iddialar gündeme düşmüştü.

Küçük bir kızın sosyal medyada paylaşılan videosu dehşete düşürmüş, kendisine şantaj yapıldığı için vücudunu kesmek zorunda kaldığını iddia eden kızın paylaştığı ifşa videosunun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ulaştırma Bakanlığı, Discord'u inceleme altına aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yayılan videolar sonrası "Radarıma girdi, dehşete düşmemek elde değil. Discord ile ilgili gerekli adımlar atılacak" dedi.