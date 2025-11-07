Son Dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 haftada 178 FETÖ'cü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son iki haftada 178 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; operasyon düzenlenen iller şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat.

Yerlikaya, son 2 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 178 şüpheli yakalanırken 67'si tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Suçlamalar neler?

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.