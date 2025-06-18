Son Dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu: Sevenler suç örgütüne operasyon!
Son Dakika Haber: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde eşzamanlı operasyon yapıldığını duyurdu. Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre; operasyonlarda örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi vermeye devam ediyor.
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını N.S.’nin yaptığı 'Sevenler' organize suç örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Buna göre; Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir’de 16 ayrı adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin yakalandı.
Öte yandan şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak, Suç Gelirlerini Aklama ve Göçmen Kaçakçılığı' suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.
Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:
* Operasyonlar sonucu; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ile çok sayıda pasaport ele geçirildi.
* Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.
Elebaşılığını N.S.’nin yaptığı “Sevenler” Organize Suç Örgütüne yönelik Edirne merkezli 6 ilde dün eşzamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheliyi yakaladık❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 18, 2025
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığımız ile… pic.twitter.com/QzgCkSPBs8