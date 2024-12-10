Son Dakika: Bakan Yerlikaya: Sınır kapılarındaki günlük geçiş kapasitesi artırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’ye gönüllü dönüşlerin hızlanması üzerine sınır kapılarındaki kapasite artırma çalışmalarını değerlendirdi. Bakan Yerlikaya, Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında yaşanabilecek olası yığılmalara karşı önlemler aldıklarını belirterek, "Sınır kapılarında günlük 3 bin olan kapasitemizi 15-20 bine çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Ülkelerine kavuşma eğilimleri güçlü"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş konusunda istekli olduklarını vurguladı:

“Gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde 2016’dan bu yana 737 binden fazla Suriyeli evine döndü. Bu rakamın artması durumunda gerekli hazırlıklarımız var. Suriye'deki son gelişmelerden sonra büyük bir heyecan ve coşku olduğunu görüyoruz.”

"Suriyeli STK’larla toplantı yapacağız"

Yerlikaya, geri dönüş sürecinde Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşme yapılacağını belirtti. Ayrıca, bu yıl her ay ortalama 11 bin Suriyelinin ülkelerine döndüğünü ve son günlerde dönüş sayılarının iki katına çıktığını kaydetti.

"Tüm bakanlıklar çalışıyor"

Sınır kapılarında geçişleri hızlandırmak için ilgili bakanlıkların ortak çalıştığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Ticaret Bakanlığımız da hazırlıklarını tamamladı. Tüm bakanlıklar olarak bu süreci koordineli bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

Suriyelilerin adres güncellemelerinin tamamlandığını ve 2 milyon 936 bin Suriyelinin adres bilgilerinin kayıt altında olduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, dönüşlerin kayıtlı ve düzenli şekilde yapılması için randevu sisteminin işlediğini belirtti.