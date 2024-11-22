Son Dakika: Bakan Yerlikaya'dan 'çakarlı araç' uyarısı! İşte çakarlı araca kesilecek ceza...

Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dün gece TBMM’den geçti.

Bu kanunla birlikte Türkiye kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan çakarlı araçlarla ilgili ciddi yaptırımlar devreye giriyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kanunun Meclis’ten geçmesinin ardından bu sabah sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, trafikte çakarlı araç kullanan sürücülere uygulanacak yaptırımları hatırlattı.

* Buna göre; çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası kesilecek.

* Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün sürüyle trafikten men edilecek.

* Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlâl edilmişse sürücüye her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

* Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

10 bin 44 sürücüye işlem yapıldı

Bakan Ali Yerlikaya mesajında 1 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından çakar olarak tabir edilen ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuat dışı kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Ali Yerlikaya mesajını uyarıyla sonlandırdı:

* Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.

Ruhsatsız silahta da ceza artırıldı

Öte yandan aynı kanunla ruhsatız ateşli silah taşımaya yönelik cezalarda da değişiklik yapıldı.

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının bir yıl olan alt sınırı iki yıla çıkarıldı.

Ruhsat silah taşıma, satın alma ve bulundurmada üç yıl olan üst sınır da dört yıla çıkarıldı.

Böylece, ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlar iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.