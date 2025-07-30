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Son dakika... Bakan Yumaklı: Bursa'daki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir." ifadesini kullandı.

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Son dakika... Bakan Yumaklı: Bursa'daki yangın kontrol altına alındı
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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yangına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA