SON DAKİKA... Bakan Yumaklı İzmir orman yangınındaki son durumu açıkladı: Yangının enerjisi düştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı basın mensuplarına orman yangınlarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "72 yangın vardı şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış durumda. 6 aktif yangın var. dünden gelen aydın didim ve izmir ödemiş kontrol altında. Bolu Göynük yangınının enerjisi düşürüldü. İzmir Yamanlar'daki yangının da enerjisi düştü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok" diye konuştu.

Bakan Yumaklı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Uluslararası çağrıyı gerektiren bir durum yok. Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin dikkatli olması gereken bir periyottayız. Nem yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor."

Dün gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Bazı evler ve barınaklar tahliye edildi

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Alevler Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.

Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.

Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

16 ev yandı

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu.

900 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı Karşıyaka yangınının çıkış nedenini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi.

İzmir'deki yangınlardan 78 vatandaş etkilendi, 29'unun tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.