Son dakika... Bakan Yumaklı: Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altına alındı

Türkiye’nin farklı bölgelerinde günlerdir süren orman yangınlarında sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü yoğun müdahale sayesinde pek çok noktada yangınlar kontrol altına alındı. Orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki günlerde de meteorolojik riskin sürdüğüne dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'daki yangının enerjisinin düştüğünü, soğutmaya geçildiğini belirterek şunları söyledi:

"Devam eden yangınlardan Buca kontrol altına alındı, İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı kısmen kontrol altına alındı, soğutma devam edecek. Üçünün de enerjisi düştü, kontrol çalışmaları sürüyor. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli ve Bilecik Vezirhan için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz. Soğutma çalışmalarına devam edeceğiz."