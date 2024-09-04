SON DAKİKA... Bakanlık duyurdu: Vaniköy'deki kaçak villa için karar! Bugün yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkılacağını duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı bugün gerçekleştirilecek. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizce durdurulduğu hatırlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Bakanlık ekiplerince yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

İBB ise açıklamasında, yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kuruma başvuru yapıldığı belirtilerek, "Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, "16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer almıştı.