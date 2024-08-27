SON DAKİKA: Bakırköy'de TIR İETT otobüsünün üstüne devrildi, yaralılar var
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada yaralıların bulunduğu belirtildi.
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Ayrıntılar gelecek...