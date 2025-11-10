Son depremler: Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Manisa'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem...

Google Haberler

Son dakika: Balıkesir 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Manisa, İstanbul, Bursa ve Kütahya'dan da hissedildi.

Giray Topçular
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.64 km olarak belirtildi. Öte yandan deprem İzmir, Manisa, İstanbul, Bursa ve Kütahya'dan da hissedildi.

Vali Ustaoğlu: Olumsuz bir durum yoktur

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

