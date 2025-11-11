Son depremler... Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Bursa'da deprem mi oldu? Manisa'da deprem mi oldu? Uşak'ta deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in sındırgı ilçesinde saat 00.02'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi. Aynı bölgede saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş deprem; İzmir, Bursa, Kütahya, Manisa ve İStanbul2dan da hissedilmişti.