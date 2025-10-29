Son depremler... Balıkesir'de deprem mi oldu? Manisa'da deprem mi oldu? Bursa'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimlerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.59 ve 18.10'da her ikisi de 3.7 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi. Depremlerin derinliği ise 6.31 ve 6.87 km olarak belirtildi.

27 Ekim'de 6.1 ile sallanmıştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş depremde 4 bina yıkılmıştı.