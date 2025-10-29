Son depremler... Balıkesir'de deprem mi oldu? Manisa'da deprem mi oldu? Bursa'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu?

Son dakika! Balıkesir peş peşe depremlerle sallandı
Son dakika haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.59 ve 18.10'da her ikisi de 3.7 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimlerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 17.59 ve 18.10'da her ikisi de 3.7 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi. Depremlerin derinliği ise 6.31 ve 6.87 km olarak belirtildi.
27 Ekim'de 6.1 ile sallanmıştı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş depremde 4 bina yıkılmıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ