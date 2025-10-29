Google Haberler

Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi...Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde  3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 23:49'da meydana gelen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar