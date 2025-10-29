Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi...Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verdiği bilgilere göre deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23:49'da meydana gelen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-28
Saat:23:49:56 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.15306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/aOSEYmOg8t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
