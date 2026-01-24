Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkezli meydana gelen deprem, Balıkesir merkez başta olmak üzere Bursa ve çevre iller ile İstanbul’da hissedildi.

Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve hayatın kısa sürede normale döndüğü öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.2, AFAD ise 5.1 olarak açıkladı. Yer sarsıntısını hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Çevre illerde hissedildi

Deprem İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova ve Kütahya'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını belirtirken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Depremin ardından vatandaşların yeniden ev ve iş yerlerine döndüğü, günlük yaşamın normale döndüğü ifade edildi.

Bakan Yerlikaya: Ekipler saha taramalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin derhal saha taramalarına başladığını belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, “Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” ifadesini kullandı.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından saha taramaları devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 00.24'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."