Son depremler... Balıkesir'de kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul'da, İzmir'de, Kütahya'da, Manisa'da deprem mi oldu?

Türkiye, Sınıdırgı adını 10 Ağustos'taki 6,1 büyüklüğündeki depremle öğrendi.

10 Ağustos'tan bu yana yakşaık 13 bin artçı sarsıntıya sahne olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi bu sabaha karşı yine sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; 32 bin nüfuslu Sındırgı'da saat 04,52'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Sındırgı depreminin 14,71 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Kütahya, Manisa, İzmir gibi komşu illerin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.