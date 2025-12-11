Son dakika: Balıkesir Sındırgı'da deprem mi oldu? Sındırgı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? İstanbul, İzmir deprem mi oldu? Son depremler listesi...

Balıkesir meydana gelen depremlerle sallanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10:06'da gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.9 olarak ölçülürken, depremin yerin 6.97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Çevre illerden hissedildi

Deprem Kütahya, ve Manisa, Bursa, Eskişehir, İzmir gibi çevre illerde de hissedildi.

Ana sarsıntının ardından yine Sındırgı merkezli 2.5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı. Depremin çevre illerde de hissedildiğini belirten Yerlikaya, AFAD başta olmak üzere tüm ilgili kurumların ekiplerinin bölgedeki saha taramalarına hızla başladığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

11 Aralık 2025 - Son depremler listesi

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (ML) - Derinlik: 8.85 km - Saat: 10:09:56

• Sındırgı (Balıkesir) - 4.9 (MW) - Derinlik: 6.97 km - Saat: 10:06:14

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (ML) - Derinlik: 9.33 km - Saat: 09:50:50

• Ortaköy (Aksaray) - 1.5 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:41:02

• Ortaköy (Aksaray) - 1.3 (ML) - Derinlik: 6.96 km - Saat: 09:33:17

• Karadeniz - Terme (Samsun) - 1.6 (ML) - Derinlik: 7.94 km - Saat: 09:20:56

• Beypazarı (Ankara) - 2.0 (ML) - Derinlik: 15.87 km - Saat: 09:11:01

• Beypazarı (Ankara) - 1.4 (ML) - Derinlik: 7.53 km - Saat: 09:00:30

• Ortaköy (Aksaray) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.02 km - Saat: 08:56:54

• Yeşilyurt (Malatya) - 2.2 (ML) - Derinlik: 11.58 km - Saat: 08:53:27

• Ortaköy (Aksaray) - 2.0 (ML) - Derinlik: 8.9 km - Saat: 08:50:30

• Ortaköy (Aksaray) - 1.1 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:49:58

• Ortaköy (Aksaray) - 1.5 (ML) - Derinlik: 7.35 km - Saat: 08:47:39

• Ortaköy (Aksaray) - 1.8 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:47:12

• Ortaköy (Aksaray) - 2.0 (ML) - Derinlik: 8.08 km - Saat: 08:43:12

• Ortaköy (Aksaray) - 1.8 (ML) - Derinlik: 9.07 km - Saat: 08:41:27

• Simav (Kütahya) - 1.3 (ML) - Derinlik: 6.18 km - Saat: 08:20:56

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.3 (ML) - Derinlik: 8.95 km - Saat: 08:09:57

• Ege Denizi - Datça (Muğla) - 1.8 (ML) - Derinlik: 6.93 km - Saat: 07:53:42

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 (ML) - Derinlik: 7.44 km - Saat: 07:41:10

• Sındırgı (Balıkesir) - 0.9 (ML) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:28:54

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.8 (ML) - Derinlik: 5.17 km - Saat: 07:26:13