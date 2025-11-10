Son dakika: Balıkesir yine sallandı! Peş peşe depremler... 10 Kasım 2025 son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, sabah saatlerinde meydana gelen depremle bir kez daha sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 09:41'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, depremin yerin 10.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sındırgı merkezli bu deprem sadece Balıkesir'de değil, Manisa, Kütahya, Uşak ve Aydın gibi çevre illerde de hissedildi.

Gece iki deprem olmuştu

Sındırgı, gece saatlerinde de art arda iki depremle sarsılmıştı. Saat 01.06 ve 05.48'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntıların ardından bölgede hareketliliğin sürdüğü gözlendi.

10 Kasım 2025 - Son Depremler Listesi (AFAD)

• Sındırgı (Balıkesir) - 4.4 (Mw) - Derinlik: 10.38 km - Saat: 09:41

• Sındırgı (Balıkesir) - 3.2 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:44

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 (Ml) - Derinlik: 6.63 km - Saat: 09:17

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 7.02 km - Saat: 09:16

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.1 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:14

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:10

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:08

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:03

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:01

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.1 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:54

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 8.88 km - Saat: 08:51

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:49

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:45

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:44

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.2 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:42

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 08:42

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 6.97 km - Saat: 08:33

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 08:26

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 08:20

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 08:17

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.1 (Ml) - Derinlik: 8.39 km - Saat: 08:15

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 7.06 km - Saat: 08:10

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 6.84 km - Saat: 08:05

• Akdeniz - 3.1 (Ml) - Derinlik: 5.96 km - Saat: 08:03

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 (Ml) - Derinlik: 10.09 km - Saat: 07:59

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 8.28 km - Saat: 07:55

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 (Ml) - Derinlik: 9.31 km - Saat: 07:54

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.2 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:52

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:47

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (Ml) - Derinlik: 6.98 km - Saat: 07:44

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.9 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 07:41

• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 (Ml) - Derinlik: 7.01 km - Saat: 07:37

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.5 (Ml) - Derinlik: 6.8 km - Saat: 07:32

• Sındırgı (Balıkesir) - 3.1 (Ml) - Derinlik: 6.99 km - Saat: 07:28

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.7 (Ml) - Derinlik: 7.02 km - Saat: 07:27

• Sındırgı (Balıkesir) - 2.0 (Ml) - Derinlik: 7.0 km - Saat: 07:22