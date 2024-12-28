SON DAKİKA: Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü patlamada 3 tutuklama
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel firmaya ait mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde 24 Aralık'ta patlama meydana geldi.
Patlamada yaşları 19 ila 45 yaş arasında değişen 11 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Patlamaya dair soruşturmada üç gün önce 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanların bugün adliyeye sevk edildi.
Üç kişi tutuklandı
Şirketin müdür vekili-operasyon direktörü Cem Y., patlayıcı mesul müdürü ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Serkan B. ile iş sağlığı ve güvenliği müdür vekili Hulusi Yağız A. tutuklandı.
Şüphelilerden mevcut mühimmat üretim müdürü Erman G. ile önceki mühimmat üretim müdürü Murat A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorgularının ardından salıverildiği bildirildi.