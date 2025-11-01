Google Haberler

Son Dakika: Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD bugün saat 07.58'de Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

1 KASIM SON DEPREMLER: Balıkesir'de deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
