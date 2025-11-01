1 KASIM SON DEPREMLER: Balıkesir'de deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Son Dakika: Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD bugün saat 07.58'de Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-01
Saat:07:58:42 TSİ
Enlem:39.19667 N
Boylam:28.25778 E
Derinlik:6.79 km
Detay:https://t.co/dzRooNgw0j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi