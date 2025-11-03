Son depremler... Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir depreminin şiddeti kaç? Kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Bursa'da deprem mi oldu?

Son dakika: Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Son dakika haberine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.91 km olarak belirtildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Peş peşe olan depremler İstanbul, Manisa, İzmir ve Kütahya'dan da hissedilirken bölge halkında panik oluşturmuştu.
Kaynak: HABER MERKEZİ