Son dakika: Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da deprem mi oldu?

Son dakika: Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Sındırdı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa gibi birçok ilde hissedildi.
AFAD, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
Büyüklük:6.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-27
Saat:22:48:29 TSİ
Enlem:39.18389 N
Boylam:28.23083 E
Derinlik:5.99 km
Detay:https://t.co/vZJg7r6Ai5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi