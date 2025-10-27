Google Haberler

Son dakika: Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Sındırdı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa gibi birçok ilde hissedildi.

Son dakika: Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da deprem mi oldu?

AFAD, saat 22.48'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

