Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? En güncel son depremler listesi 25 Ocak 2026 listesi... Balıkesir Sındırgı deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son dakika: Balıkesir'de bir deprem daha!
Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12:29'da bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 15.03 km derinliğinde gerçekleşti.
Balıkesir bugün meydana gelen depremle bir kez daha sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldi.
Saat 12:29'da gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, depremin yerin 15.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
25 Ocak 2026 - Son depremler listesi
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 3.9 - Derinlik: 15.03 km - Saat: 12:29
• Kırkağaç (Manisa) - Büyüklük: 1.2 - Derinlik: 6.98 km - Saat: 12:13
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 2.1 - Derinlik: 7.00 km - Saat: 12:06
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.8 - Derinlik: 4.70 km - Saat: 11:55
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.3 - Derinlik: 6.74 km - Saat: 11:43
• Ortaköy (Çorum) - Büyüklük: 1.6 - Derinlik: 7.00 km - Saat: 11:39
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 2.3 - Derinlik: 7.00 km - Saat: 11:03
• Altıeylül (Balıkesir) - Büyüklük: 1.8 - Derinlik: 7.00 km - Saat: 10:58
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.7 - Derinlik: 7.00 km - Saat: 10:40
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.1 - Derinlik: 4.01 km - Saat: 10:39
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.5 - Derinlik: 7.00 km - Saat: 10:35
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.2 - Derinlik: 5.37 km - Saat: 10:28
• İmamoğlu (Adana) - Büyüklük: 1.8 - Derinlik: 12.23 km - Saat: 10:01
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.3 - Derinlik: 6.28 km - Saat: 09:28
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.2 - Derinlik: 7.00 km - Saat: 09:03
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.0 - Derinlik: 7.03 km - Saat: 08:44
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 2.2 - Derinlik: 10.72 km - Saat: 08:17
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 2.1 - Derinlik: 6.37 km - Saat: 08:06
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.7 - Derinlik: 6.69 km - Saat: 08:05
• Yazıhan (Malatya) - Büyüklük: 1.5 - Derinlik: 5.15 km - Saat: 08:02