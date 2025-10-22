Balıkesir'de deprem mi oldu? Manisa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir kaç büyüklüğünde deprem ile sallandı? Son depremler...

Son dakika: Balıkesir'de deprem
Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.97 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 22, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-22
Saat:20:43:38 TSİ
Enlem:39.23417 N
Boylam:27.99722 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/7IiX2gdpEi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: HABER MERKEZİ