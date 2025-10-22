Google Haberler

Son dakika: Balıkesir'de deprem

Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giray Topçular
Balıkesir'de deprem mi oldu? Manisa'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir kaç büyüklüğünde deprem ile sallandı? Son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.43'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.97 km olarak belirtildi.

Son dakika: Balıkesir'de deprem - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
