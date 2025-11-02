Son dakika: BALIKESİR DEPREM! Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu? Güncel son depremler listesi...

Balıkesir ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sındırgı ilçesinde olan depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

Saat 15.41'de kaydedilen depremin yerin 14.13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Bölgede paniğe yol açan sarsıntı, çevre ilçelerden ve Kütahya'nın bazı bölgelerinden de hissedildi.

2 Kasım son depremler listesi...

15:41 - Sındırgı (Balıkesir) - Mw 4.3 - Derinlik: 14.13 km

15:20 - Simav (Kütahya) - Ml 2.3 - Derinlik: 13.69 km

15:09 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 1.4 - Derinlik: 6.99 km

14:55 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 1.3 - Derinlik: 11.38 km

14:45 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 2.0 - Derinlik: 7.06 km

14:35 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 1.6 - Derinlik: 7.00 km

14:31 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 1.1 - Derinlik: 7.00 km

14:25 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 1.2 - Derinlik: 7.04 km

14:23 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 2.0 - Derinlik: 7.29 km

14:20 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 1.7 - Derinlik: 7.00 km

14:15 - Simav (Kütahya) - Ml 1.8 - Derinlik: 7.00 km

14:13 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 2.6 - Derinlik: 7.42 km

14:06 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 2.6 - Derinlik: 7.67 km

14:05 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 2.8 - Derinlik: 7.00 km

14:03 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 1.9 - Derinlik: 7.00 km

14:01 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 1.4 - Derinlik: 7.00 km

13:57 - Çameli (Denizli) - Ml 1.6 - Derinlik: 7.00 km

13:54 - Sındırgı (Balıkesir) - Ml 2.7 - Derinlik: 5.67 km