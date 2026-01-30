Son depremler: Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? En güncel son depremler listesi 30 Ocak 2026 listesi... kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Google Haberler

Son dakika: Balıkesir'de korkutan deprem!

Son dakika haberine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10:40'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Son depremler: Balıkesir'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.17'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.

Depremin ardından biri 1.9 ve diğeri ise 1.6 olmak üzere iki sarsıntı daha kaydedildi.

30 Ocak 2026 - Son depremler listesi

• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.6 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:50
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.9 - Derinlik: 5.98 km - Saat: 10:46
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 3.8 - Derinlik: 8.59 km - Saat: 10:40
• Erdemli (Mersin) - Büyüklük: 2.6 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:36
• Simav (Kütahya) - Büyüklük: 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 10:16
• Merkez (Bolu) - Büyüklük: 1.9 - Derinlik: 9.08 km - Saat: 10:10
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.1 - Derinlik: 7.16 km - Saat: 09:54
• Marmara Denizi (05.13 km Süleymanpaşa / Tekirdağ) - Büyüklük: 1.9 - Derinlik: 6.65 km - Saat: 09:50
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 2.1 - Derinlik: 5.19 km - Saat: 09:30
• Hilvan (Şanlıurfa) - Büyüklük: 0.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 09:27
• Battalgazi (Malatya) - Büyüklük: 1.7 - Derinlik: 7.13 km - Saat: 09:03
• Aragatsotn (Ermenistan) - [54.26 km] Akyaka (Kars) - Büyüklük: 1.8 - Derinlik: 7.12 km - Saat: 08:53
• Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük: 1.3 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:45
• Germencik (Aydın) - Büyüklük: 1.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 08:38
• Akdeniz - [46.03 km] Kaş (Antalya) - Büyüklük: 2.7 - Derinlik: 15.01 km - Saat: 08:28
• Yüksekova (Hakkari) - Büyüklük: 2.1 - Derinlik: 18.55 km - Saat: 08:03

