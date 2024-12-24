Son dakika... Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama ve çökme sonucu ilk belirlemelere göre fabrikadaki 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sabah 8 vardiyasına gelen işçiler saat 08.25'de yaşanan patlama sonrası büyük şok yaşadı. Patlamanın ardından kapsül üretimi yapılan bina çökerken, yangın çıktı.

Erdoğan'dan soruşturma talimatı

Sosyal medya hesabından patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik" dedi.

Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, patlamaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirterek hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 3'ünün durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Sabotaj ihtimali

Patlamanın fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana geldiği öğrenilirken, henüz nedeni bilinmiyor. Ancak Balıkesir Valisi Ustaoğlu, sabotaj ihtimalinin de olmadığını açıkladı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası bina çöktü

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamaya ilişkin ilk açıklamasında "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi.

Patlamanın saat 08.25'te meydana geldiği belirten Ustaoğlu, şunları söyledi:

"Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanımızın vefat ettiği, 3 çalışanımızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Teknik sebeple olduğu düşünülüyor

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, fabrikaya kartla giriş sistemi olduğu için listeyi belirlemeye çalıştıklarını belirterek, "Kimlikleri tespit çalışması sürüyor. 12 vefat ve 4 yaralımız var. Teknik sebeple olduğu düşünülüyor. Yaralıların durumu iyi. Savcılarımız olay yerinde. Bakanlıklarımız da müfettiş görevlendirdi" dedi.



Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, patlamaya ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Tunç açıklamasında, “Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.

Bakanlık müfettişleri harekete geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da patlamaya ilişkin açıklama geldi. Işıkhan, "Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.

DMM'den patlamaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin, resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu.